ПОДСКАЖИТЕ ТЕКСТ НА ТЕМУ ЧТО ДЕЛАЕТ ХУДОЖНИК НА КАЗАХСКОМ 4-5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ БОЛЬШ??

Қазақ тiлi

ПОДСКАЖИТЕ ТЕКСТ НА ТЕМУ ЧТО ДЕЛАЕТ ХУДОЖНИК НА КАЗАХСКОМ 4-5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ БОЛЬШ??

Автор: Гость