ПОДСКАЖИТЕ ТЕКСТ НА ТЕМУ ЧТО ДЕЛАЕТ ХУДОЖНИК НА КАЗАХСКОМ 4-5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ БОЛЬШ??

Қазақ тiлi
ПОДСКАЖИТЕ ТЕКСТ НА ТЕМУ ЧТО ДЕЛАЕТ ХУДОЖНИК НА КАЗАХСКОМ 4-5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ БОЛЬШ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суретшілер сурет салады. Олардың фантазиялары жақсы. Суретшілердің есте сақтау қабілеті мықты. Суретшілердің бірі: Қайсенов,Исмаилова.
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