Как Географическое положение Финикии способствовало развитию мореплавания
История
Как Географическое положение Финикии способствовало развитию мореплавания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Финикии были очень хорошие расположения, потому что Финикия располагалась на море и способствовала развитию мореплавания.Что они находились в самом северной африке
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