Прочитанных страниц книги в 4 раза больше, чем непрочитанных. сколько страниц может быть в книги: 142 страницы,144 страницы или 145 страниц? сколько прочитанных станиц книги?

Математика
Прочитанных страниц книги в 4 раза больше, чем непрочитанных. сколько страниц может быть в книги: 142 страницы,144 страницы или 145 страниц? сколько прочитанных станиц книги?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взяв непрочитанные страницы за х, найдем количество прочитанных как 4х Тогда всего страниц в книге х+4х=5х Следовательно, общее число страниц должно на цело делиться на 5 Из имеющихся вариантов подходит только 145
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