Человек стоит на движущемся эскалаторе. Укажите систему отсчета,относительно которой он покоится и систему отсчета,относительно которой он совершает движение.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

Физика

Человек стоит на движущемся эскалаторе. Укажите систему отсчета,относительно которой он покоится и систему отсчета,относительно которой он совершает движение.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

Автор: Гость