Человек стоит на движущемся эскалаторе. Укажите систему отсчета,относительно которой он покоится и систему отсчета,относительно которой он совершает движение.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

Физика
Человек стоит на движущемся эскалаторе. Укажите систему отсчета,относительно которой он покоится и систему отсчета,относительно которой он совершает движение.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно ленты эскалатора - покоится. Относительно перрона - движется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите! Спасибо заранее!
Ответить
Алгебра
Помогите решить {5x+6y=4 {3x+5y=1
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Вопрос 1 какой формуле использовать для находится площадь прямоугольника
Ответить
Литература
Составить четверостишие на тему здоровье со словами лежать дышать улыбаться заниматься
Ответить