Человек стоит на движущемся эскалаторе. Укажите систему отсчета,относительно которой он покоится и систему отсчета,относительно которой он совершает движение.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Физика
Человек стоит на движущемся эскалаторе. Укажите систему отсчета,относительно которой он покоится и систему отсчета,относительно которой он совершает движение.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно ленты эскалатора - покоится. Относительно перрона - движется.
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