В первой части учебника литературное чтение на стр 88 даны выражения которые помогут вам составить два описания лисы одно мы поместим в энцик другое в сборник сказаок.подумайте чем будут отличаться эти два описания
Литература
В первой части учебника литературное чтение на стр 88 даны выражения которые помогут вам составить два описания лисы одно мы поместим в энцик другое в сборник сказаок.подумайте чем будут отличаться эти два описания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во - первых в энциклопедии будет рассказывается о жизни лисы ,где она обитает, чем она питается, как она выглядит .Какие особенности есть у нее,которых нету у других животных. во -вторых, в сказке она будет повествоваться как живое существо, будет говориться о её характере , о её мыслях . в общем это и есть рпзличие
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