В первой части учебника литературное чтение на стр 88 даны выражения которые помогут вам составить два описания лисы одно мы поместим в энцик другое в сборник сказаок.подумайте чем будут отличаться эти два описания

Гость: Гость:

Во - первых в энциклопедии будет рассказывается о жизни лисы ,где она обитает, чем она питается, как она выглядит .Какие особенности есть у нее,которых нету у других животных. во -вторых, в сказке она будет повествоваться как живое существо, будет говориться о её характере , о её мыслях . в общем это и есть рпзличие