ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! написать сочинение на тему: Царевна-г??авная героиня сказки А.Пушкина. план: 1.Вступление 2.Характеристика царевны: а) Портрет. б) Черты характера в) Поведение в тер...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! написать сочинение на тему: Царевна-г??авная героиня сказки А.Пушкина. план: 1.Вступление 2.Характеристика царевны: а) Портрет. б) Черты характера в) Поведение в тереме у богатырей, по отношению к царевне, к Чернавке, к Чернице, к Елисею и к собаке. 3.Заключение (своё отношение к героине, авторское отношение героине).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ца­рица — красавица с отвратительным характером и бо­лезненным самолюбием. Она считает себя лучше всех на свете и хочет, чтобы все ей поклонялись. Отмечая красоту царицы, поэт считает, что она «горда, ломлива, своенравна и ревнива». Свое право быть первой краса­вицей в свете царица готова отстаивать любой ценой, даже ценой жизни другого человека.Когда волшебное зеркальце говорит, что «царевна всех милее, всех румяней и белее», мачеха, «черной зависти полна», повелевает отдать царевну «на ссъеде­ние волкам». Ее не волнует, что падчерица ни в чем не виновата перед ней, что ее ждет мучительная смерть.
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