Прошу помогите мне пожалуйста!!!Задание маленькое !!!! Заранее спасибо ))) Прошу помогите пожалуйста!!! Опишите состояние людеи и природы на картине "Пристань в Гурзуфе", используя предложения со словами категории состояния и...
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Прошу помогите мне пожалуйста!!!Задание маленькое !!!! Заранее спасибо ))) Прошу помогите пожалуйста!!! Опишите состояние людеи и природы на картине "Пристань в Гурзуфе", используя предложения со словами категории состояния и наречиями. Напишите небольшое сочинение по картине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечереет. Днём было так душно и жарко, а сейчас у моря свежо. Приятно после дневной духоты посидеть на террасе. Но грустно смотреть на море и проплывающий мимо парусник, потому что отдых подходит к концу и пора возвращаться в город. Поэтому на душе так печально. Жаль расставаться и с морем, и с прибрежным кафе, где проведено столько приятных минут. И в то же время на душе светло, потому что сюда можно вернуться и на следующий год.
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