Морфологический рвзбоп слова КАКИЕ -ТО

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Морфологический рвзбоп слова КАКИЕ -ТО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какие-то - местоим.н.ф.- какой-то; неопределенное, во мн.ч.,и.п.,(либо в.п.зависит от контекста)какие? какие-то. определение

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