Что не относится к социальным потребностям человека . потребность в общении потребность в отдыхе потребность в получении знания потребность в труде
Обществознание
Что не относится к социальным потребностям человека . потребность в общении потребность в отдыхе потребность в получении знания потребность в труде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потреюность в отдыхе
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