Что не относится к социальным потребностям человека . потребность в общении потребность в отдыхе потребность в получении знания потребность в труде

Обществознание
Что не относится к социальным потребностям человека . потребность в общении потребность в отдыхе потребность в получении знания потребность в труде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потреюность в отдыхе
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