Что не относится к социальным потребностям человека . потребность в общении потребность в отдыхе потребность в получении знания потребность в труде

Обществознание

Что не относится к социальным потребностям человека . потребность в общении потребность в отдыхе потребность в получении знания потребность в труде

Автор: Гость