Пожалуйста мне. очень сильно нужно. Смените звездочки соответствующим знаком + ил?? -

Математика
Пожалуйста мне. очень сильно нужно. Смените звездочки соответствующим знаком + ил?? -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) - ; + 2)+ ; - 3) -: - 4)+ ; - или наоборот, разницы нет 5)-; - 6)- ; +
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