Пожалуйста мне. очень сильно нужно. Смените звездочки соответствующим знаком + ил?? -
Математика
Пожалуйста мне. очень сильно нужно. Смените звездочки соответствующим знаком + ил?? -
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1) - ; + 2)+ ; - 3) -: - 4)+ ; - или наоборот, разницы нет 5)-; - 6)- ; +
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