Чем были вызваны репрессии после окончания вов?

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СССР оставался культурно и экономически отсталым по сравнению с капиталистическими государствами, соответственно, существовала угроза иностранного военного вторжения с целью реставрации буржуазно-помещичьего строя. Необходимо было уничтожать так называемые буржуазные классы, чтобы этого не произошло.