Чем были вызваны репрессии после окончания вов?

История
Чем были вызваны репрессии после окончания вов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СССР оставался культурно и экономически отсталым по сравнению с капиталистическими государствами, соответственно, существовала угроза иностранного военного вторжения с целью реставрации буржуазно-помещичьего строя. Необходимо было уничтожать так называемые буржуазные классы, чтобы этого не произошло.
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