Чем четвертый крестовой поход отличался от других? помогите пожалуйста! надо срочно! информацию не из интернета!!!
История
Чем четвертый крестовой поход отличался от других? помогите пожалуйста! надо срочно! информацию не из интернета!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цель - поход на Святую землю, но участники дошли только до Византии Результат - захват Константинополя, разграблен храм Святой Софии, создали на территории Византии Латинскую Империя (пала в 1261 году) В четвертом крестовом походе на первый план ясно выступает не религиозная, а политическая идея, он отличается хорошо обдуманным и искусно проведенным планом. Направленный против Византийской империи и завершившийся завоеванием Константинополя и разделением империи, этот поход является выражением долго скрываемой вражды и удовлетворением того настроения, которое воспитали в западно-европейцах первые крестовые походы.
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