Чем четвертый крестовой поход отличался от других? помогите пожалуйста! надо срочно! информацию не из интернета!!!

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Цель - поход на Святую землю, но участники дошли только до Византии Результат - захват Константинополя, разграблен храм Святой Софии, создали на территории Византии Латинскую Империя (пала в 1261 году) В четвертом крестовом походе на первый план ясно выступает не религиозная, а политическая идея, он отличается хорошо обдуманным и искусно проведенным планом. Направленный против Византийской империи и завершившийся завоеванием Константинополя и разделением империи, этот поход является выражением долго скрываемой вражды и удовлетворением того настроения, которое воспитали в западно-европейцах первые крестовые походы.