Чем четвёртый крестовой поход отличался от остальных?
История
Чем четвёртый крестовой поход отличался от остальных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был самым удачным,так как удалось при максимальном использовании всех сил разграбить Константинополь и создать на территории Византийской империи ряд государств, которые, однако, просуществовали недолго.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Уявіть що прошепотіли на вухо вашому сусіду якусь фразу. які органи вашого тіла задіяні в цьому процесі
Русский язык
Русский язык
Замените причастиями выделенные сочетания слов( в скобках ). обозначьте причастные обороты вместе с определяемыми словами. Горы, (которые окружаю...