Чем четвёртый крестовой поход отличался от остальных?

История
Чем четвёртый крестовой поход отличался от остальных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был самым удачным,так как удалось при максимальном использовании всех сил разграбить Константинополь и создать на территории Византийской империи ряд государств, которые, однако, просуществовали недолго.
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