Помогите!!! Задание12...
Русский язык
Помогите!!! Задание12...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\человек 2\килограмм 3\злой 4\светлый это я лишние написала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Уявіть що прошепотіли на вухо вашому сусіду якусь фразу. які органи вашого тіла задіяні в цьому процесі
Русский язык
Русский язык
Замените причастиями выделенные сочетания слов( в скобках ). обозначьте причастные обороты вместе с определяемыми словами. Горы, (которые окружаю...
Русский язык
Математика