Помогите!!! Задание12...

Русский язык
Помогите!!! Задание12...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\человек 2\килограмм 3\злой 4\светлый это я лишние написала
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