Чем является фразеологизм "от доски до доски" в предложении Сохранилось выражение "от доски до доски"
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Чем является фразеологизм "от доски до доски" в предложении Сохранилось выражение "от доски до доски"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я прочитала книгу от доски до доски.
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