Чем идеалы гуманизма отличались от идеалов людей средневековья? ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖ??Н ОТВЕТ!!!!!!

История
Чем идеалы гуманизма отличались от идеалов людей средневековья? ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖ??Н ОТВЕТ!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди Нового времени стали ценить время, образованность, путешествовали в целях получения новых знаний. 
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