Чем идеалы гуманизма отличались от идеалов людей средневековья? ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖ??Н ОТВЕТ!!!!!!
История
Чем идеалы гуманизма отличались от идеалов людей средневековья? ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖ??Н ОТВЕТ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди Нового времени стали ценить время, образованность, путешествовали в целях получения новых знаний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
На зиму в сельской школе было заготовлено 994 кг угля. К марту осталась 1/7 всего угля. Сколько килограммов угля израсходовано школой за зиму?
Английский язык