На зиму в сельской школе было заготовлено 994 кг угля. К марту осталась 1/7 всего угля. Сколько килограммов угля израсходовано школой за зиму?

Математика

На зиму в сельской школе было заготовлено 994 кг угля. К марту осталась 1/7 всего угля. Сколько килограммов угля израсходовано школой за зиму?

Автор: Гость