На зиму в сельской школе было заготовлено 994 кг угля. К марту осталась 1/7 всего угля. Сколько килограммов угля израсходовано школой за зиму?

Математика
На зиму в сельской школе было заготовлено 994 кг угля. К марту осталась 1/7 всего угля. Сколько килограммов угля израсходовано школой за зиму?
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Гость:
1)994:7*1=142 Ответ: 142кг
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