Установите взаимосвязь строения и функций митохондрий
Биология
Установите взаимосвязь строения и функций митохондрий
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Двумембранный оргонойд с диаметром 1мкм.Синтез АТФ
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