Номер 281 помогите пожалуйста

Математика
Номер 281 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-1 часть, тогда 4х+5х=90 9х=90 х=10 4х10=40' первый угол 5х10=50' второй угол '- градус
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