Слово перышек начальная форма

Русский язык
Слово перышек начальная форма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пёрышек - начальная форма (что?) пёрышко пояснение: перьев - начальная форма (что?) перо
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