Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t³-3t??-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 секунды.

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t³-3t??-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 секунды.

Автор: Гость