Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t³-3t??-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 секунды.

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t³-3t??-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 секунды.
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