К каким классам отноятся перечислинные животные? Мышь, страус, носорог, воробей, ??щерица, жаба, крокодил, волк, черепаха, лягушка, дятел. Перечислении основные типы животных. Спасибо

Биология
К каким классам отноятся перечислинные животные? Мышь, страус, носорог, воробей, ??щерица, жаба, крокодил, волк, черепаха, лягушка, дятел. Перечислении основные типы животных. Спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это те которые обычно живут ну в обществе наверно мне так кажется
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