Помогите пожалуйста! Заранее спасибо: Расшифруйте слова. К каждой группе слов подберите 1–2 понятия, которые их объединяют. Дайте краткое пояснение своего выбора (не более двух предложений на английском). 1. ACR, RNTAI, ELN...

Английский язык

Помогите пожалуйста! Заранее спасибо: Расшифруйте слова. К каждой группе слов подберите 1–2 понятия, которые их объединяют. Дайте краткое пояснение своего выбора (не более двух предложений на английском). 1. ACR, RNTAI, ELNPA. 2. AACIPTL, IRSPEEDTN, ELPPOE. 3. UNALNA, RTPI, VELAE.

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