Помогите пожалуйста! Заранее спасибо: Расшифруйте слова. К каждой группе слов подберите 1–2 понятия, которые их объединяют. Дайте краткое пояснение своего выбора (не более двух предложений на английском). 1. ACR, RNTAI, ELN...

Английский язык
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо: Расшифруйте слова. К каждой группе слов подберите 1–2 понятия, которые их объединяют. Дайте краткое пояснение своего выбора (не более двух предложений на английском). 1. ACR, RNTAI, ELNPA. 2. AACIPTL, IRSPEEDTN, ELPPOE. 3. UNALNA, RTPI, VELAE.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 car, train, plane -means of transport 2  people 3 annual ежегодный, trip поездка, leave уезжать
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