русской и мировой литературе много героев ,которые любили путешествовать. Koго из ??акого типа персонажей вы бы назвали прежде всего (3-5 героев)?

Литература

русской и мировой литературе много героев ,которые любили путешествовать. Koго из ??акого типа персонажей вы бы назвали прежде всего (3-5 героев)?

Автор: Гость