русской и мировой литературе много героев ,которые любили путешествовать. Koго из ??акого типа персонажей вы бы назвали прежде всего (3-5 героев)?
Литература
русской и мировой литературе много героев ,которые любили путешествовать. Koго из ??акого типа персонажей вы бы назвали прежде всего (3-5 героев)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чичиков, Дон ки Хот, Незнайка
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