Как переводится decome и degin

Английский язык
Как переводится decome и degin
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
degin-дизайн А второе слово такого нет 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В какое слово нельзя вставить ь между буквами и получить новое слово? проШУ госТИ боЖЕ поЛЁт во всех словах можно
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести текс..
Ответить
Українська мова
Тест з української мови 1. Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на друг??му складі. * Водночас, іржавіти, мережа, навчання, петля. ...
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуста написать сообщение про чая
Ответить
Русский язык
Саше и Маше подарили ёжика состав план
Ответить