В какое слово нельзя вставить ь между буквами и получить новое слово? проШУ госТИ боЖЕ поЛЁт во всех словах можно
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В какое слово нельзя вставить ь между буквами и получить новое слово? проШУ госТИ боЖЕ поЛЁт во всех словах можно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошу. Т.к в остальных это будут слова гостьи, божье, польёт
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