Тест з української мови 1. Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на друг??му складі. * Водночас, іржавіти, мережа, навчання, петля. Авжеж, аякже, мовбито, немовби, начебто. Абихто, якийсь, що-небудь, самий, декіль...

Українська мова

Тест з української мови 1. Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на друг??му складі. * Водночас, іржавіти, мережа, навчання, петля. Авжеж, аякже, мовбито, немовби, начебто. Абихто, якийсь, що-небудь, самий, декілька. Парчевий, емалевий, рядковий, фаянсовий, подруга Страшний, завидний, каламутний, голчаний, шершавий. 2. Визначте рядок, у якому літери Я,Ю,Є в усіх словах позначають два звуки. * Ін’єкція, Євангеліє, сузір’я, юнак, шістнадцять. М’який, юрба, який-небудь, прядка, п’єса. Барельєф, юшка, півонія, єдність, безхліб’я. Юннат, крюк, роз’ятрити, створює, Єгипет. Палає, возз’єднання, паяц, любов’ю, порядок. 3. Визначте рядок, у якому буквосполучення ДЖ,ДЗ в усіх словах передають один звук. * Джміль, підживити, джентльмен, дзвонар, дзеленчання. Віддзвеніти, джмелиний, дзьобати, дзига, віджати. Відзвучати, піджарювати, дзюркотливий, джин, дзуськи. Подзвонити, джинси, дзенькіт, віддзеркалити, джем. Піджак, підземелля, подзьобаний, джгутик, дзижчати. 4. Визначте рядок, у якому всі слова записано в алфавітному порядку. * Пломбувати, побережжя, привселюдно, придбання, прибулець. Підтримка, піраміда, підняття, плетиво, поблизу Паливо, педагогіка, перевибори, протест, пропис. Порожнеча, посібник, прем’єра, прив’язь, прихід. Підківка, пінитися, пір’ячко, підсвідомість, пішохід. 5. Визначте рядок, у якому в усіх словах однакова кількість звуків і букв. * Надзвичайний, щось, ключ, їдуть, приятель. Кущ, віджити, яблуко, б’ють, сьогодні. Існує, зустрілися, пуп’янок, їстівний, синє. Сьогодні, надземний, дзьоб, подзвонять, щось. Піджак, плющ, сіллю, бюлетень, їдуть. 6.Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на першому складі. * Корчити, креслити, лагодити, сердити, миршавіти Грузнути, віхолити, ворожити, приклеїти, морозити. Ябедничати, звати, плакати, шарахати, свідчити. Стьобати, чахнути, маслити, ранити, отаборити. Меркнути, мовкнути, м’якнути, вгрузнути, сьорбнути. 7. У якому варіанті правильно передано вимову слова БОРЕШСЯ? * примітка: И післяЕ- надрядковий знак (позначає наближення) [бо`реис’:а]. [бо`рис': а]. [бо`решс'а]. [бо`реис':а] [бо`реис'а]. 8.Визначте слова, вимову яких передано неправильно. * Шістсот [ш’іс:о`т]. Тітчин [т'і`ч:иен]. Боротьба [бород'ба`] Зшиток [зши`ток] Щирість [шчи`р'іст']. 9. Оберіть рядок, у якому всі приголосні звуки в словах м‘які: * Лінь, біль, няня, сільський. Рілля, мільйон, лілія, п‘ять. Лізь, лють, Львів, льон. Дія, бій, боєць, мрія. Сіль, рій, тінь, льоля 10. У якому рядку у всіх словах наголос падає на перший склад: * Тьохкати, олень, тяжчий, дощечка Їстівний, паличка, печиво, саджанець. Довідник, дужки, іскра, подруга Промовчати, обстріл, показ, бажаний. . Ковзкий, менший, перцевий, важко 11. Виберіть правильну відповідь на поставлене запитання: Що об‘єднує слова пісня, дьогтю, боротьба? * Починаються на твердий приголосний У них наголошений другий склад. Відбувається уподібнення приголосних. Відбувається чергування голосних.

Автор: Гость