Отрывок из текста : -Не роняй вилку на пол,- говорила мама ,-а если уронил ,сиди спокойно ,не ныряй под стол и не ползай там полчаса.Не хохочи за столом и не свисти! -Ну ,Дениска ,иди к Мишке ,а то опоздаешь ,-сказал папа.- Н...
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Отрывок из текста : -Не роняй вилку на пол,- говорила мама ,-а если уронил ,сиди спокойно ,не ныряй под стол и не ползай там полчаса.Не хохочи за столом и не свисти! -Ну ,Дениска ,иди к Мишке ,а то опоздаешь ,-сказал папа.- Нехорошо опаздывать на день рождения! Задание : Выпиши из текста столбиком все глаголы в повелительно форме .Рядом с каждым напиши его начальную форму .Выдели суффиксы повелительной формы и глагольные суффиксы (там ,где они есть ).Проследи:всегда ли суффикс -И- присоединяется к усеченной основе глагола ,а суффикс -Й- -к неусечённой ? Помогите !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы: не роняй, не ныряй, сиди спокойно , не ползай, не хохочи, не свисти
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