560 разница чисел одно не известно а второе в 8 раз больше
Математика
560 разница чисел одно не известно а второе в 8 раз больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одно число-х Тогда, второе число 8х 8х-х=560 7х=560 х=80-первое число Второе число-80х8=640
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