Помогите составить таблицу "Основные события в США и Латинской Америке во второй ??оловине 19 века" прошу все колонки писать отдельно. Заранее огромное спасибо;)

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В 1830 году было узаконено расселение на индейских землях к западу от Миссисипи. Поселения распространялись на Дальний Запад до середины 19 века, особенно после обнаружения золота в Калифорнии в 1848 году («золотая лихорадка») . (Об истории освоения новых земель — фронтира — см. также в ст. Северная Америка) . Победа в Американо-мексиканской войне 1846-1848 годов позволила включить в состав США семь будущих штатов, в том числе Техас и Калифорнию. Северо-западные границы установлены договором с Великобританией в 1846 году. США присоединили Южную Аризону по Гадсдена договору (1853 г.) . Ввоз черных рабов из Африки начался уже с момента основания первых колоний. Рабский труд применялся в сельском хозяйстве (хотя к началу 19 в. многие семьи имели рабов в личном услужении) . Раскол между сельскохозяйственными южными штатами и промышленно развитым Севером завершился Гражданской войной 1861-1865 годов. Отмена рабства была закреплена 13-й поправкой к Конституции. В 1862 году принят Гомстед-акт. Послевоенный период (1865-1877 гг. ) бурного промышленного роста, урбанизации, в США называют Реконструкцией. Многократно возросла иммиграция из Европы. К концу 19 века были выкуплены у иностранных держав или аннексированы следующие территории: Аляска, о. Мидуэй, Гавайи, Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа, Зона Панамского канала и Виргинские острова. В период после Гражданской войны сложилась двухпартийная выборная система. В начале 20 века рост промышленности и иммиграция привели к росту социального расслоения. Подавляющая часть национальной собственности оказалась в руках крупных монополий (трестов) . Представитель антитрестовского движения (прогрессизм) Т. Рузвельт принял меры к ограничению всевластия корпораций, а также ограничил иммиграцию. США принимали участие в Первой мировой войне в 1917-1918 годах. В 1919 году по настоянию религиозной части общества, сохранившей пуританские традиции, был принят сухой закон, приведший к долговременным негативным последствиям. В 1920 году женщинам было предоставлено избирательное право, в 1924 году американские индейцы получили права гражданства. В период длительного экономического подъема и процветания произошел обвал рынка акций в 1929 году, который привел к Великой депрессии. Для преодоления ее последствий был принят «Новый курс » президента Ф. Д. Рузвельта. Во Вторую мировую войну США вступили в 1941 году после японского нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. В августе 1945 года, когда итог войны был предрешен, США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, что предопределило гонку вооружений в мире. В послевоенные годы США стали признанным военным и экономическим лидером Западного мира, оказали огромную помощь послевоенным Европе и Японии в восстановлении экономики и установлении демократии. В этот период главным противником США стал СССР, противостояние с ним известно как «холодная война ». По инициативе и при активном участии США были созданы военные блоки НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО. Обострение отношений привело к Корейской войне 1950-1953 годов.