Какие цели ставила перед собой католическая церковь во время крестовых походов. Чего добилась?

История
Какие цели ставила перед собой католическая церковь во время крестовых походов. Чего добилась?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Католическая церковь ставила цель устранить гугенотов и остальных пребеженцов атеизма еще одна цель это устранить всех плохих королей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай когда так говорят.Тёплое слово и в мороз согревает.Ехал прямо да попал в ??му.Люди пахать а он руками махать.Какую работу выполняют выделе...
Ответить
Биология
К каким классам отноятся перечислинные животные? Мышь, страус, носорог, воробей, ??щерица, жаба, крокодил, волк, черепаха, лягушка, дятел. Пере...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо: Расшифруйте слова. К каждой группе слов подберите 1–2 понятия, которые их объединяют. Дайте краткое пояс...
Ответить
История
Помогите составить таблицу "Основные события в США и Латинской Америке во второй ??оловине 19 века" прошу все колонки писать отдельно. Заранее огро...
Ответить
История
Помогите с заданием сррооочччнннаааа
Ответить