Какие цели ставила перед собой католическая церковь во время крестовых походов. Чего добилась?
История
Какие цели ставила перед собой католическая церковь во время крестовых походов. Чего добилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Католическая церковь ставила цель устранить гугенотов и остальных пребеженцов атеизма еще одна цель это устранить всех плохих королей
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