12 кл варення розклали в 6 одинакових банок.Скильки таких банок потрибно ,щоб розкл??сти 10 кл варення
Математика
12 кл варення розклали в 6 одинакових банок.Скильки таких банок потрибно ,щоб розкл??сти 10 кл варення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:6=2(кг)-в одной банке. 10:2=5(банок)
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