Второе задание полностью
Алгебра
Второе задание полностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/∛4 = 5∛4²/∛4∛4² =5∛16/4 ∛6/(∛6 +1) = ∛6·(∛6² - ∛6 +1)/((∛6 +1)(∛6² - ∛6 +1)) = (6 - ∛6² +∛6)/(∛6³+1) = (6 - ∛36 +∛6)/7 3/(∛49 + ∛7 +1) = 3(∛7 - 1)/(∛7²+∛7+1) = 3(∛7 - 1)/(∛7³ - 1)= 3(∛7 - 1)/6 = (∛7 - 1)/2
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