Б) Из пункта А выехала легковая автомашина со скоростью 74 км/ч. Через 2 часа из пунк??а В навстречу легковой выехала грузовая автомашина со скоростью 50 км/ч ,а ещё через 3 часа автомашины встретились. Найдите расстояние от А ...

Математика
Б) Из пункта А выехала легковая автомашина со скоростью 74 км/ч. Через 2 часа из пунк??а В навстречу легковой выехала грузовая автомашина со скоростью 50 км/ч ,а ещё через 3 часа автомашины встретились. Найдите расстояние от А до В
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 2 часа авто проехало 148 км. Грузовой за 3 часа 150км, а легковой ещё 222км  Итого 148+222+150=520км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что более важно, повышение стандартов жизни людей или защиты окружающей среды?Почему? Кого вы считаете более ответственными за загрязнение окружа...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t³-3t??-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 се...
Ответить
Математика
12 кл варення розклали в 6 одинакових банок.Скильки таких банок потрибно ,щоб розкл??сти 10 кл варення
Ответить
Математика
В двух корзинах 22 груши.Когда в первую корзину положили 12 груш,а во вторую-6 груш,то в обеих корзинах груш стало поровну .Сколько груш было в каж...
Ответить
История
Какие цели ставила перед собой католическая церковь во время крестовых походов. Чего добилась?
Ответить