Б) Из пункта А выехала легковая автомашина со скоростью 74 км/ч. Через 2 часа из пунк??а В навстречу легковой выехала грузовая автомашина со скоростью 50 км/ч ,а ещё через 3 часа автомашины встретились. Найдите расстояние от А ...
Математика
Б) Из пункта А выехала легковая автомашина со скоростью 74 км/ч. Через 2 часа из пунк??а В навстречу легковой выехала грузовая автомашина со скоростью 50 км/ч ,а ещё через 3 часа автомашины встретились. Найдите расстояние от А до В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 2 часа авто проехало 148 км. Грузовой за 3 часа 150км, а легковой ещё 222км Итого 148+222+150=520км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что более важно, повышение стандартов жизни людей или защиты окружающей среды?Почему? Кого вы считаете более ответственными за загрязнение окружа...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t³-3t??-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 се...
Математика
12 кл варення розклали в 6 одинакових банок.Скильки таких банок потрибно ,щоб розкл??сти 10 кл варення
Математика
В двух корзинах 22 груши.Когда в первую корзину положили 12 груш,а во вторую-6 груш,то в обеих корзинах груш стало поровну .Сколько груш было в каж...