Что более важно, повышение стандартов жизни людей или защиты окружающей среды?Почему? Кого вы считаете более ответственными за загрязнение окружающей среды, отдельных людей или правительства? объясняте. Очень кратко!!!
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Что более важно, повышение стандартов жизни людей или защиты окружающей среды?Почему? Кого вы считаете более ответственными за загрязнение окружающей среды, отдельных людей или правительства? объясняте. Очень кратко!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всю люди вечно бегут по лестнеце повышение стандартов жизни но в этом бегу они забывают про защиту окружение что на них возложено и по этому я думою что защита окружение и ответцтвеный за это и правители и простой люд
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