Помогите мне написать эссе на тему"нравственность-это разум воли" Гюго

Обществознание
Помогите мне написать эссе на тему"нравственность-это разум воли" Гюго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нравственность,прежде всего,стоит понимать как мораль,этику. Моральные устои,этика,нравственность,прежде всего формируется в разуме человека.Если у человека напрочь отсутствует разум,то можно говорить,что этот человек без каких-либо культурных устоев. Нравственность формирует восприятие окружающей среды.Согласитесь,что для нас обыденное дело помыть руки перед едой,убраться в доме,выполнить домашнее задание,но откуда же у нас такие поставленные цели?Боязнь того,что нас поругают или же не купят обещанный подарок?Нет.Все эти вопросы мигом улетучиваются когда мы вспоминаем о нашем подсознании которое призывает нас к нашим моральным устоям,к тому,чему учили нас наши родители,дедушки и бабушки.Воля человека безгранична и особенно она выражается в нашем разуме,когда хочется сделать какое-нибудь не хорошее дело,казалось бы,делай,ничего страшного не произойдёт и тут ты останавливаешься ,а останавливаешься потому,что нравственность которая существует у человека в голове сильней тела человека и его действий.
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