Сколько часов должны спать дети??

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Сколько часов должны спать дети??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-10 часов .............
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