Чем может быть выражено сравнение?

Литература
Чем может быть выражено сравнение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравнение – это изобразительный прием, основанный на сопоставлении явления или понятия (объект сравнения) с другим явлением или понятием (средство сравнения) я целью выделить какой-либо особо важный в художественном отношении 
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