Костя записывает в тетради несколько целых чисел от 1 до 100 так, чтобы сумма никаки?? двух записанных чисел не равнялась 125. Какое наибольшее количество чисел он мог записать? Заранее спасибо!
Математика
Костя записывает в тетради несколько целых чисел от 1 до 100 так, чтобы сумма никаки?? двух записанных чисел не равнялась 125. Какое наибольшее количество чисел он мог записать? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 числа- наибольшее количество.
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