Костя записывает в тетради несколько целых чисел от 1 до 100 так, чтобы сумма никаки?? двух записанных чисел не равнялась 125. Какое наибольшее количество чисел он мог записать? Заранее спасибо!

Математика

Костя записывает в тетради несколько целых чисел от 1 до 100 так, чтобы сумма никаки?? двух записанных чисел не равнялась 125. Какое наибольшее количество чисел он мог записать? Заранее спасибо!

Автор: Гость