Ребята помогите вот это задание срочно нужно прошшууу. Объясните ход решения всех примеров
Алгебра
Ребята помогите вот это задание срочно нужно прошшууу. Объясните ход решения всех примеров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (а³)²=а⁶ 2) (-3х²)²=9х⁴ 3) (4m³)²=16m⁶ 4) (-3y²)⁴=81y⁸ 5) (-1b³)²=2,25b⁶ 6) (2ху²)²=6,25х²у⁴ 7) (-1,2с⁴b³)²=1.44c⁸b⁶ 8) (3a²x)³=27a⁶x³
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