Решите уравнения 1) 5 (11x-32) -9x= 121, 2) 216: ( 16 -X )=18; 3) (8x + 91 ) : 7 = 21; помогите пожалуйста

Математика
Решите уравнения 1) 5 (11x-32) -9x= 121, 2) 216: ( 16 -X )=18; 3) (8x + 91 ) : 7 = 21; помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 55х-160-9х=121 55х-9х=121+160 46х=281 х=6 целых 5/46
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