Помогите пожалуйста решить 301 номер
Математика
Помогите пожалуйста решить 301 номер
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Гость:
13,26+44,37-1,05-53,38-2,2=1 7,66-3,98-54,791-1,99+53,21=0,11
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