Помогите пожалуйста решить 301 номер

Математика
Помогите пожалуйста решить 301 номер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,26+44,37-1,05-53,38-2,2=1 7,66-3,98-54,791-1,99+53,21=0,11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ребята помогите вот это задание срочно нужно прошшууу. Объясните ход решения всех примеров
Ответить
Математика
Решите уравнения 1) 5 (11x-32) -9x= 121, 2) 216: ( 16 -X )=18; 3) (8x + 91 ) : 7 = 21; помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите Пожалуйста!!! Напишите Заметку, вот первое предложение Я семнадцатого ??ктября ходила в театр на юго - западной в 19:00 на " Ревизора"...
Ответить
Геометрия
Решите уравнение:.х + (х+25)+5х=74
Ответить
Другие предметы
Город в котором находится археологический музей заповедник под открытым небом горгиппия 10 букв
Ответить