Чем можно объяснить экономические успехи японии в 1970-е гг., Китая и Индии в начале xxl в

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От поражения — к лидерству, «японское чудо». Так можно назвать путь, пройденный Японией во второй половине XX в. Страна, потерпевшая разгром в войне, лишившаяся всех завоёванных ранее территорий, подвергнутая атомной бомбардировке, за несколько десятилетий превратилась в одно из ведущих государств индустриального мира. Что послужило основой этого успеха? Историки считают, что главную роль в нём сыграла проявившаяся в Японии ещё с конца XIX в. способность к модернизации, при этом быстрое, динамичное развитие осуществлялось на базе традиционных для данного общества отношений. Послевоенную экономику Японии отличали такие черты, как высокие темпы роста промышленного производства, широкое применение новейших технологий, расширение внешнеэкономических связей. В трудные послевоенные годы в стране был выдвинут лозунг «Экспорт прежде всего!». Продукция японской промышленности стала эталоном качества. Японские товары начали проникать на мировые рынки. Доля страны в экспорте западного мира возросла за 1950—1979 гг. с 1,3 до 8,5 %. В 1970-е годы японские монополии значительно расширили экспорт капитала, а в 1980-е годы Япония потеснила США как крупнейшую банковскую страну мира.