Чем обьяснился рост промышленного производства в первой половине XIX веке? Каковы ??ыли ее последствия
История
Чем обьяснился рост промышленного производства в первой половине XIX веке? Каковы ??ыли ее последствия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индустриальная революция в странах Европы и Нового Света. Последствия: удешевление товаров, увеличение кол-ва рабочих мест.
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