Чем объясняется отсутствие лишайников в парках и лесах расположенных рядом с кру??ными промышленными центрами

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Лишайники очень восприимчивы к воздуху. Им нужен только чистый свежий воздух, но рядом с пром.центрами идем больщой выброс веществ в окружающую среду, в том числе и в воздух. Поэтому лишайники при таком раскладе погибают.