В чём особенность восточных интонаций?

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Для русских композиторов, писателей и художников в понятие Востока входил не только арабский восток, Персия, но и Кавказ тоже называли Востоком. Т.К. только в 1801 г. Грузия стала частью России и стало возможно посещать Кавказ, который давал необыкновенно сильные ощущения, впечатления от свей природы, традиций, музыки и танцев. Всё было непривычно, экзотично. Именно поэтому многие образы русской культуры 19 в. Своим появлением обязаны именно Кавказу. Когда мы говорим о них, прежде всего вспоминаются имена А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.