1. В молекуле ДНК содержится 31% аденина. Определите, сколько (в %) в этой молекуле содержится других нуклеотидов. 2. В трансляции участвовало 50 молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегос...

Биология

1. В молекуле ДНК содержится 31% аденина. Определите, сколько (в %) в этой молекуле содержится других нуклеотидов. 2. В трансляции участвовало 50 молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок. 3. Фрагмент ДНК состоит из 72 нуклеотидов. Определите число триплетов и нуклеотидов в иРНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося белка. 4. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ГГЦТЦТАГЦТТЦ. Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода). 5. В ДНК на долю нук¬лео¬ти¬дов с аде¬ни¬ном при¬хо¬дит¬ся 48%. Опре¬де¬ли¬те про¬цент¬ное со¬дер¬жа-ние нук¬лео¬ти¬дов с ци¬то¬зи¬ном, вхо¬дя¬щих в со¬став мо¬ле¬ку¬лы. В от¬ве¬те за¬пи¬ши¬те толь¬ко со¬от-вет¬ству¬ю¬щее число. 6. В мо¬ле¬ку¬ле ДНК ко¬ли¬че¬ство нук¬лео¬ти¬дов с гу¬а¬ни¬ном со¬став¬ля¬ет 27 % от об¬ще¬го числа. Сколь¬ко нук¬лео¬ти¬дов с ти¬ми¬ном в этой мо¬ле¬ку¬ле? 7. Белок со¬сто¬ит из 240 ами¬но¬кис¬лот¬ных остат¬ков. Сколь¬ко нук¬лео¬ти¬дов в гене, в ко¬то¬ром за¬ко-ди¬ро¬ва¬на пер¬вич¬ная струк¬ту¬ра этого белка?

Автор: Гость