Сколько звуков в слове Джерельна

Українська мова
Сколько звуков в слове Джерельна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 звуков в слове Джерельна.
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