Сколько звуков в слове Джерельна
Українська мова
Сколько звуков в слове Джерельна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 звуков в слове Джерельна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Исправьте речевые и грамматические ошибки в следующих предложениях: 1) В классе нерегулярно вентелируют помещение. 2) Пицца-очень колорийная ед...
Математика
Русский язык
Помогите пожалуйста, составить 5 предложений , со словосочетаниями: Чёрствый взг??яд, острая боль, стальной человек, тёплые (либо мягкие) с...
Английский язык