Помогите пожалуйста, составить 5 предложений , со словосочетаниями: Чёрствый взг??яд, острая боль, стальной человек, тёплые (либо мягкие) слова Золотой человек (либо характер, слова) --------------------------------------...
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Помогите пожалуйста, составить 5 предложений , со словосочетаниями: Чёрствый взг??яд, острая боль, стальной человек, тёплые (либо мягкие) слова Золотой человек (либо характер, слова) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Главное чтобы предложения подходили к уровню 6 класса , ну чтобы были однородные, второстепенные члены, дополнения на подобии предложения ССП, СПП (сложно сочинённые предложения ) , ( сложно подчинённые предложения). _-------------------------------------------------------------------------------------_ Спасибо тому кто ответит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он смотрел на меня таким чёрствым взглядом, что мне стало стыдно. Я уже не мог терпеть эту острую боль и пошёл к врачу. Он был стальным человеком и никогда ни на кого не кричал. Учительница поблагодарила за эти теплые слова. Её золотые руки легко вязали, шили и рисовали.
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