Помогите пожалуйста, составить 5 предложений , со словосочетаниями: Чёрствый взг??яд, острая боль, стальной человек, тёплые (либо мягкие) слова Золотой человек (либо характер, слова) --------------------------------------...

Гость: Гость:

Он смотрел на меня таким чёрствым взглядом, что мне стало стыдно. Я уже не мог терпеть эту острую боль и пошёл к врачу. Он был стальным человеком и никогда ни на кого не кричал. Учительница поблагодарила за эти теплые слова. Её золотые руки легко вязали, шили и рисовали.