Исправьте речевые и грамматические ошибки в следующих предложениях: 1) В классе нерегулярно вентелируют помещение. 2) Пицца-очень колорийная еда,она хорошо удоляет голод. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!

Русский язык

Исправьте речевые и грамматические ошибки в следующих предложениях: 1) В классе нерегулярно вентелируют помещение. 2) Пицца-очень колорийная еда,она хорошо удоляет голод. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!

Автор: Гость