Исправьте речевые и грамматические ошибки в следующих предложениях: 1) В классе нерегулярно вентелируют помещение. 2) Пицца-очень колорийная еда,она хорошо удоляет голод. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
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Исправьте речевые и грамматические ошибки в следующих предложениях: 1) В классе нерегулярно вентелируют помещение. 2) Пицца-очень колорийная еда,она хорошо удоляет голод. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) вроде всё правильно 2)калорийная
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